Concert annuel EVR Salle des fêtes Pierrelatte
Concert annuel EVR Salle des fêtes Pierrelatte vendredi 29 mai 2026.
Concert annuel EVR
Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Organisé par l’Ensemble Vocal du Rocher (E.V.R). Réservation sur helloasso ou sur place le soir du concert.
Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com
English :
Organized by the Ensemble Vocal du Rocher (E.V.R). Reservations on helloasso or on site the evening of the concert.
