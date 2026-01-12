Le printemps des santonniers Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Le printemps des santonniers

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par l’association Printemps Et Passion Santonnière (PEPS). Ce salon dédié aux crèches et santons permet aux passionnés de découvrir les

nouveautés et de préparer leurs commandes pour améliorer leur crèche de Noël.

.

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Printemps Et Passion Santonnière (PEPS) association. This show, dedicated to nativity scenes and santons, enables enthusiasts to discover

and prepare orders to enhance their Christmas cribs.

L’événement Le printemps des santonniers Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence