Le printemps des santonniers Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
2026-05-09
Organisé par l’association Printemps Et Passion Santonnière (PEPS). Ce salon dédié aux crèches et santons permet aux passionnés de découvrir les
nouveautés et de préparer leurs commandes pour améliorer leur crèche de Noël.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Organized by the Printemps Et Passion Santonnière (PEPS) association. This show, dedicated to nativity scenes and santons, enables enthusiasts to discover
and prepare orders to enhance their Christmas cribs.
