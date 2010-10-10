Concert chorale Espace Jean Mouton Pierrelatte

Pierrelatte

Concert chorale

Espace Jean Mouton 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister au traditionnel concert de fin d’année de l’Ensemble Vocal du Rocher de Pierrelatte. Une soixantaine de choristes accompagnés de leur chef de choeur Emmanuel Paterne vous proposeront un répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui.

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Espace Jean Mouton 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com

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English :

Join us for the traditional end-of-year concert by Pierrelatte’s Ensemble Vocal du Rocher. Some sixty choristers, accompanied by their choirmaster Emmanuel Paterne, will offer you a repertoire of songs from yesterday and today.

L’événement Concert chorale Pierrelatte a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence