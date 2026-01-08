Récré en scène Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Début : Jeudi 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-21
2026-05-19
28ème Festival de théâtre organisé par Vincent MAZOYER, intervenant théâtre pour le Syndicat Socio Culturel du Tricastin.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
28th theater festival organized by Vincent MAZOYER, theater instructor for the Syndicat Socio Culturel du Tricastin.
