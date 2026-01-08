Récré en scène Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Récré en scène

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-19

28ème Festival de théâtre organisé par Vincent MAZOYER, intervenant théâtre pour le Syndicat Socio Culturel du Tricastin.

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

28th theater festival organized by Vincent MAZOYER, theater instructor for the Syndicat Socio Culturel du Tricastin.

L’événement Récré en scène Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence