Safari de truites Lac N° 8 Quarte Pierrelatte

Pierrelatte

Safari de truites

Lac N° 8 Quarte Chemin du Freyssinet Pierrelatte Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Sandwichs + boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:30:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Safari de truites organisé par la Gaule Pierrelattine. 100 kg de portion. Réservation au La N° 8 le 11 avril de 7h à 12h. Rdv à 7h45 Tirage des postes. Remise des récompenses à 16h30.

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Lac N° 8 Quarte Chemin du Freyssinet Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Trout safari organized by the Gaule Pierrelattine. 100 kg portion. Reservations at La N° 8 on April 11th from 7am to 12pm. Meeting point at 7.45 am Draw. Awards ceremony at 4.30pm.

L’événement Safari de truites Pierrelatte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence