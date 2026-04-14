Safari de truites Lac N° 8 Quarte Pierrelatte
Safari de truites Lac N° 8 Quarte Pierrelatte samedi 9 mai 2026.
Pierrelatte
Safari de truites
Lac N° 8 Quarte Chemin du Freyssinet Pierrelatte Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Sandwichs + boisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:30:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Safari de truites organisé par la Gaule Pierrelattine. 100 kg de portion. Réservation au La N° 8 le 11 avril de 7h à 12h. Rdv à 7h45 Tirage des postes. Remise des récompenses à 16h30.
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Lac N° 8 Quarte Chemin du Freyssinet Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Trout safari organized by the Gaule Pierrelattine. 100 kg portion. Reservations at La N° 8 on April 11th from 7am to 12pm. Meeting point at 7.45 am Draw. Awards ceremony at 4.30pm.
L’événement Safari de truites Pierrelatte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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