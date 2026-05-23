Concert apéritif Orchestre la belle image Petite rue des forts Épinal

Informations pratiques

Épinal

Concert apéritif Orchestre la belle image

Petite rue des forts Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 11:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06 2027-06-19

Quatuor avec flûte

Dans une atmosphère intimiste et conviviale, les musiciens de l’orchestre vous proposent un programme de musique de chambre imaginé avec liberté et passion. Guidés par leurs envies artistiques et la complicité qui les unit, ils vous feront découvrir toute la richesse et la diversité de ce répertoire à travers des formations variées, pour une expérience musicale unique et pleine de sensibilité. À l’issue du concert, prolongez ce moment d’échange autour d’un apéritif offert au bar du nouvel Auditorium de la Louvière.Tout public

5 .

Petite rue des forts Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Quartet with Flute

In an intimate and welcoming atmosphere, the orchestra’s musicians present a chamber music program conceived with freedom and passion. Guided by their artistic vision and the bond that unites them, they will introduce you to the full richness and diversity of this repertoire through a variety of ensemble configurations, for a unique and deeply moving musical experience. After the concert, extend this moment of connection over a complimentary aperitif at the bar of the new Auditorium de la Louvière.

L’événement Concert apéritif Orchestre la belle image Épinal a été mis à jour le 2026-07-23 par OT EPINAL ET SA REGION