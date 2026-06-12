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Concert Appaloosa Basse-Ham

Concert Appaloosa Basse-Ham

Concert Appaloosa Basse-Ham samedi 11 juillet 2026.

Ville : 57970 Basse-Ham

Département : Moselle

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Basse-Ham

Concert Appaloosa

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Appaloosa propose un concert aux sonorités country et rock américain. Le groupe invite le public à partager un moment musical chaleureux, porté par des rythmes entraînants et une ambiance inspirée des grands espaces américains.Tout public
0  .

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30  port@nautic-ham.com

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English :

Appaloosa presents a concert featuring a blend of country and American rock. The band invites the audience to share a warm musical experience, driven by catchy rhythms and an atmosphere inspired by the wide-open spaces of America.

L’événement Concert Appaloosa Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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