Concert Appaloosa Basse-Ham
Concert Appaloosa Basse-Ham samedi 11 juillet 2026.
Basse-Ham
Concert Appaloosa
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Appaloosa propose un concert aux sonorités country et rock américain. Le groupe invite le public à partager un moment musical chaleureux, porté par des rythmes entraînants et une ambiance inspirée des grands espaces américains.Tout public
0 .
Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
Appaloosa presents a concert featuring a blend of country and American rock. The band invites the audience to share a warm musical experience, driven by catchy rhythms and an atmosphere inspired by the wide-open spaces of America.
L’événement Concert Appaloosa Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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