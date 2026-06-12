Basse-Ham

L’été à Nautic’Ham Animations enfants

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les enfants et les adolescents pourront profiter d’un espace entièrement dédié au jeu et à l’amusement avec des structures gonflables, jeux interactifs et animations ludiques. Entre défis, parcours et moments de partage, cette animation promet de nombreuses occasions de s’amuser dans une ambiance conviviale et festive.Enfants

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

Children and teens can enjoy an area entirely dedicated to play and fun, featuring inflatable structures, interactive games, and entertaining activities. With challenges, obstacle courses, and opportunities to socialize, this event promises plenty of chances to have fun in a friendly and festive atmosphere.

L’événement L’été à Nautic’Ham Animations enfants Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME