Basse-Ham

L’été à Nautic’Ham Animations enfants

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les enfants et les adolescents sont invités à participer à des activités originales mêlant créativité et aventure. Au programme initiation au graffiti pour découvrir l’art urbain et exprimer son imagination, ainsi que parcours accrobranche pour relever des défis en hauteur en toute sécurité. Une animation ludique et dynamique qui promet de beaux moments de découverte et de partage.Enfants

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

Children and teens are invited to participate in unique activities that combine creativity and adventure. On the agenda: an introduction to graffiti to discover urban art and express their imagination, as well as a tree-top adventure course to take on challenges high above the ground in complete safety. A fun and dynamic activity that promises wonderful moments of discovery and shared experiences.

L’événement L’été à Nautic’Ham Animations enfants Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME