Basse-Ham

Concert Les Rapaces

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le groupe Les Rapaces rend hommage aux Beatles à travers un concert entièrement consacré au célèbre quatuor britannique. Redécouvrez les plus grands succès qui ont marqué l’histoire de la musique et laissez-vous porter par l’univers intemporel de ce groupe légendaire. Une soirée placée sous le signe du partage, de la nostalgie et des mélodies incontournables.Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

The band Les Rapaces pays tribute to the Beatles with a concert entirely dedicated to the famous British quartet. Rediscover the greatest hits that have shaped the history of music and let yourself be swept away by the timeless world of this legendary band. An evening filled with togetherness, nostalgia, and unforgettable melodies.

L’événement Concert Les Rapaces Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME