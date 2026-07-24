Informations pratiques

Basse-Ham

Soirée Jeux

5 rue de la Mairie Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Envie de partager une soirée ludique ? La Médiathèque de Basse-Ham vous invite à une soirée jeux en partenariat avec Les Joueurs du Fort. Découvrez une sélection de jeux de société dans une ambiance conviviale, que vous soyez joueur occasionnel ou passionné. Une animation ouverte à tous à partir de 8 ans pour passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Réservation obligatoire.Tout public

0 .

5 rue de la Mairie Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 19 74 mediatheque@basse-ham.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to enjoy a fun-filled evening? The Basse-Ham Media Center invites you to a game night in partnership with Les Joueurs du Fort. Discover a selection of board games in a friendly atmosphere, whether you’re a casual player or a die-hard fan. This event is open to everyone ages 8 and up—come enjoy a pleasant evening with family or friends.

Reservations are required.

L’événement Soirée Jeux Basse-Ham a été mis à jour le 2026-07-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME