Basse-Ham

Concert Roule ma Poule

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le groupe Roule ma Poule vous invite à une soirée festive au rythme des plus grands tubes des années 80. Revivez les incontournables de cette décennie à travers un concert convivial et dynamique, idéal pour chanter, danser et partager un moment de bonne humeur entre amis ou en famille.Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

The band Roule ma Poule invites you to a festive evening filled with the biggest hits of the 1980s. Relive the decade’s must-hear hits through a lively, fun concert—perfect for singing, dancing, and sharing a good time with friends or family.

L’événement Concert Roule ma Poule Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME