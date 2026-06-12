Concert Roule ma Poule Basse-Ham
Concert Roule ma Poule Basse-Ham dimanche 26 juillet 2026.
Basse-Ham
Concert Roule ma Poule
Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le groupe Roule ma Poule vous invite à une soirée festive au rythme des plus grands tubes des années 80. Revivez les incontournables de cette décennie à travers un concert convivial et dynamique, idéal pour chanter, danser et partager un moment de bonne humeur entre amis ou en famille.Tout public
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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com
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English :
The band Roule ma Poule invites you to a festive evening filled with the biggest hits of the 1980s. Relive the decade’s must-hear hits through a lively, fun concert—perfect for singing, dancing, and sharing a good time with friends or family.
L’événement Concert Roule ma Poule Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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