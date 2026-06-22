Fête nationale décalée Basse-Ham
vendredi 17 juillet 2026 · Basse-Ham
Informations pratiques
Basse-Ham
Fête nationale décalée
Place de la République Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Défilé aux lampions au départ du parking de l’EHPAD à 21h30, bal populaire à 20h, restauration et jeux pour enfants dès 19h, feu d’artifice à 23h.Tout public
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Place de la République Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25
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English :
Lantern parade starting from the EHPAD parking lot at 9:30 p.m., community dance at 8:00 p.m., food and games for children starting at 7:00 p.m., fireworks at 11:00 p.m.
L’événement Fête nationale décalée Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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