Informations pratiques

Basse-Ham

Fête nationale décalée

Place de la République Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Défilé aux lampions au départ du parking de l’EHPAD à 21h30, bal populaire à 20h, restauration et jeux pour enfants dès 19h, feu d’artifice à 23h.Tout public

0 .

Place de la République Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lantern parade starting from the EHPAD parking lot at 9:30 p.m., community dance at 8:00 p.m., food and games for children starting at 7:00 p.m., fireworks at 11:00 p.m.

L’événement Fête nationale décalée Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME