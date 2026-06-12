Marché des producteurs et découverte du modélisme Basse-Ham dimanche 5 juillet 2026.

Basse-Ham

Marché des producteurs et découverte du modélisme

Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

aiMe comme Moselle

Un marché réunissant des producteurs et artisans locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi aux consommateurs des produits de qualité issus d’un savoir-faire local.

Amateurs de spécialités régionales venez partager un moment de convivialité avec tous ces professionnels.

Découverte du modélisme

Venez découvrir ou redécouvrir le modélisme ! Au programme démonstration de vol de cerf-volants avec atelier de fabrication, exposition de voiture, démo de buggy, exposition de maquette racer et voiliers, et simulateur de vol avec atelier de fabrication d’avion en lépron. Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les âges !Tout public

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Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 05 30 port@nautic-ham.com

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English :

aiMe comme Moselle

A market bringing together local producers and artisans, all committed to adhering to a code of best practices, thereby guaranteeing consumers high-quality products crafted with local expertise.

Lovers of regional specialties, come share a friendly moment with all these professionals.

Discover Model Making

Come discover or rediscover model making! On the program: kite-flying demonstrations with a kite-making workshop, a car exhibition, buggy demonstrations, an exhibition of model racers and sailboats, and a flight simulator with a workshop on building model airplanes. As you can see, there’s something for all ages!

L’événement Marché des producteurs et découverte du modélisme Basse-Ham a été mis à jour le 2026-06-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME