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CONCERT Arles-sur-Tech

CONCERT Arles-sur-Tech

CONCERT Arles-sur-Tech samedi 9 mai 2026.

Adresse : Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Arles-sur-Tech

CONCERT

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Concert dans le cadre de Classique Autrement Les amis d’Alain Marinaro
The Brahms Connection duo compos de Dimitri Maslennikov au violoncelle et de Sabine Weyer au piano. Réservation par sms au 07 49 77 00 56 ou sur https://www.alainmarinaro.fr/
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56 

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English :

Concert as part of Classique Autrement Les amis d’Alain Marinaro
The Brahms Connection duo composed by Dimitri Maslennikov on cello and Sabine Weyer on piano. Bookings by sms on 07 49 77 00 56 or https://www.alainmarinaro.fr/

L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-08 par BIT DE ARLES SUR TECH

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