Arles-sur-Tech

CONCERT

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Concert dans le cadre de Classique Autrement Les amis d’Alain Marinaro

The Brahms Connection duo compos de Dimitri Maslennikov au violoncelle et de Sabine Weyer au piano. Réservation par sms au 07 49 77 00 56 ou sur https://www.alainmarinaro.fr/

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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

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English :

Concert as part of Classique Autrement Les amis d’Alain Marinaro

The Brahms Connection duo composed by Dimitri Maslennikov on cello and Sabine Weyer on piano. Bookings by sms on 07 49 77 00 56 or https://www.alainmarinaro.fr/

L’événement CONCERT Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-04-08 par BIT DE ARLES SUR TECH