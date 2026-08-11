Concert Armelle Yons / Kaptain Bando La Dame de Canton Paris

Informations pratiques

ARMELLE YONS : «MON SECRET », « L’ESSENTIEL »…

Dans une épure musicale, accompagnée par Olivier Azzano (guitare), Delphine Labey (cajon et choeurs) et Diabolo à l’harmonica, Armelle Yons mettra à nu son secret pour vous en dévoiler son « essentiel ».

Après avoir interprété les grands classiques de la chanson française dans l’hexagone et à l’étranger, Armelle Yons ose et se réinvente. L’écriture de ses propres textes, mis en musique par le duo La Bestiole, a donné naissance à « Mon secret », son premier album parut début 2024. Armelle y associe son amour des mots et cette énergie scénique qui est sa marque de fabrique.

Un cabinet de curiosité musical où se mêlent le rock, la chanson et un certain esprit irrévérencieux issu du cabaret.

KAPTAIN BANDO :

Préparez-vous à embarquer pour un voyage musical hors du commun avec Kaptain Bando, quartet singulier tout droit débarqué d’une autre galaxie.

Leur mission ? Répandre une onde de paix et d’énergie pure grâce à un Tango-Fusion flamboyant, électrisé par des éclats métal d’outre-espace et traversé de fulgurances lyrico-mélodiques épiques !

Après un crash intergalactique dans les profondeurs de l’océan Atlantique Sud, ces rescapés cosmo-mélomanes ont rassemblé les fragments d’un tango ancien, l’ont branché sur ampli, et l’ont réinventé pour notre époque, avec puissance, tendresse et une bonne dose d’ironie.

Résultat : une musique libre, dansante, affranchie des codes : un Tango Rock décomplexé qui embrase la scène et fait vibrer les corps.

Le vaisseau Kaptain Bando pourrait atterrir proche de chez vous pour une escale brûlante.

Attachez vos ceintures, les réacteurs s’embrasent. Décollage imminent !

Armelle Yons et Kaptain Bando investissent la mythique jonque « La Dame de Canton » pour une soirée vibrante et hors du temps; un co-plateau explosif entre la chanson « caba-rock » d’Armelle Yons et la fougue intergalactique de Kaptain Bando.

Le mardi 22 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 12 à 14 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/armelle-yons-x-kaptain-bando



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