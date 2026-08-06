Concert Armelle Yons – Kaptain Bando la dame de Canton paris

Informations pratiques

Armelle Yons et Kaptain Bando investissent la mythique jonque « La Dame de Canton » pour une soirée vibrante et hors du temps.

Ce lieu atypique offre l’écrin parfait à ce co-plateau explosif entre la chanson « caba-rock » d’Armelle Yons et la fougue intergalactique de Kaptain Bando.

ARMELLE YONS : « MON SECRET », L’ESSENTIEL …

Dans une épure musicale, accompagnée par Olivier Azzano (guitare), Delphine Labey (cajon et choeurs) et Diabolo à l’harmonica, Armelle Yons mettra à nu son secret pour vous en dévoiler son « essentiel ».

Après avoir interprété les grands classiques de la chanson française dans l’hexagone et à l’étranger, Armelle Yons ose et se réinvente. L’écriture de ses propres textes, mis en musique par le duo La Bestiole, a donné naissance à « Mon secret », son premier album parut début 2024. Armelle y associe son amour des mots et cette énergie scénique qui est sa marque de fabrique.

Un cabinet de curiosité musical où se mêlent le rock, la chanson et un certain esprit irrévérencieux issu du cabaret.

KAPTAIN BANDO :

Préparez-vous à embarquer pour un voyage musical hors du commun avec Kaptain Bando, quartet singulier tout droit débarqué d’une autre galaxie.

Leur mission ? Répandre une onde de paix et d’énergie pure grâce à un Tango-Fusion flamboyant, électrisé par des éclats métal d’outre-espace et traversé de fulgurances lyrico-mélodiques épiques !

Après un crash intergalactique dans les profondeurs de l’océan Atlantique Sud, ces rescapés cosmo-mélomanes ont rassemblé les fragments d’un tango ancien, l’ont branché sur ampli, et l’ont réinventé pour notre époque, avec puissance, tendresse et une bonne dose d’ironie.

Résultat : une musique libre, dansante, affranchie des codes : un Tango Rock décomplexé qui embrase la scène et fait vibrer les corps.

Le vaisseau Kaptain Bando pourrait atterrir proche de chez vous pour une escale brûlante.

Attachez vos ceintures, les réacteurs s’embrasent. Décollage imminent !