Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

CONCERT Arnaud Ciapolino

Eglise St Joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une aventure symphonique pour flûtes aux influences et sonorités multiples.

Architecte des sons et de la musique, Arnaud Ciapolino largue les amarres et souffle un vent nourri de jazz, classique, et de musiques populaires, mêlé d’improvisation.

Issu d’une famille de musiciens italiens, compositeur et chef d’orchestre, dont l’aura guide ses pas, Arnaud Ciapolino est un musicien éclectique. Il se distingue comme un compositeur exprimant sa créativité à travers la flûte traversière, au parcours marqué par une forte pluralité, à la croisée de courants musicaux comme le jazz et les musiques populaires.

Un artiste à suivre pour ceux qui cherchent à explorer de nouveaux horizons musicaux! .

Eglise St Joseph La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement CONCERT Arnaud Ciapolino La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon