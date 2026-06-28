Sortie nature découverte des délicieuses plantes sauvages La Trinité-sur-Mer
Sortie nature découverte des délicieuses plantes sauvages La Trinité-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
La Trinité-sur-Mer
Sortie nature découverte des délicieuses plantes sauvages
Pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-18 13:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-26
Elles nous entourent, il suffit de les regarder !
Nombreuses sont les plantes sauvages que l’on peut cueillir pour un usage quotidien. Venez les découvrir et apprenez à les identifier.
Depuis la nuit des temps, l’Homme s’est nourri avec les plantes sauvages.
Réapprenez à les connaître et à les utiliser lors de cette sympathique balade entre bord de mer, chemin et prairie.
RDV au parking de la pointe de Kerbihan à La Trinité-sur-Mer
Sur réservation Durée 2h30 ( durée libre, si les personnes veulent partir avant) .
Pointe de Kerbihan La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Sortie nature découverte des délicieuses plantes sauvages La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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