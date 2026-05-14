Les voiles classiques & Le National 7m50 La Trinité-sur-Mer
Les voiles classiques & Le National 7m50 La Trinité-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.
La Trinité-sur-Mer
Les voiles classiques & Le National 7m50
La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-12
60 bateaux, toujours aussi beau
Ce rendez-vous est unique en son genre et c’est là que se côtoient les lourds métriques à l’élégance hors du temps aux côtés des Requin et des fringants monotypes 7M50
En cette saison estivale, il fait bon régater en Baie de Quiberon.
On nous promet la venue de nombreux métriques de toutes tailles. 8 M, 6M, 5.5M. Un très beau spectacle à ne pas manquer !
Par ailleurs, chaque année les monotype 7.50 se retrouvent le week-end du 14 juillet pour leur national à la Trinité sur Mer: ce petit quillard léger (800 kg) a des adeptes en Bretagne, en Anjou, en Moselle et en région parisienne.
Tout public .
La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48
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English :
L’événement Les voiles classiques & Le National 7m50 La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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