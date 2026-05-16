Concert de polyphonies liturgiques orthodoxes Rue Kreisker La Trinité-sur-Mer

La Trinité-sur-Mer

Concert de polyphonies liturgiques orthodoxes

Rue Kreisker Eglise Saint Joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Créé en 2007 par Gilles ARS qui partage la direction avec Évelyne DODEUR, le chœur SLAVA regroupe une quarantaine de choristes venant essentiellement du Morbihan mais aussi du Finistère et d’Ille et Vilaine.

Habituellement interprétées par des chœurs d’hommes, les polyphonies liturgiques orthodoxes incluent ici des voix de femmes qui leur donnent une sonorité plus colorée.

Le répertoire de SLAVA s’étend du 14es au 21es empruntant souvent les textes de la Liturgie de Saint-Jean Chrysostome, ce qui correspond au déroulement d’une messe dans le rite catholique

Billetterie sur place à partir de 20h30 .

Rue Kreisker Eglise Saint Joseph La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert de polyphonies liturgiques orthodoxes La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon