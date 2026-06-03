La Trinité-sur-Mer

Concert Ödacieuse

Eglise St joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié !

Judith Charron, chanteuse pianiste, et Mathilde Limal, chanteuse et guitariste, forment Ödacieuse, un duo à cœur ouvert qui mêle lyrique, chanson française et chant du monde.

Se jouant de tous les horizons, Ödacieuse invite à un voyage au féminin, aux confins des émotions pures.

Au programme Bellini, Sagazan,Piazzolla, Brel, Purcell… .

Eglise St joseph La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 51 80 90 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Ödacieuse La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon