Concert Ödacieuse La Trinité-sur-Mer
Concert Ödacieuse La Trinité-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.
La Trinité-sur-Mer
Concert Ödacieuse
Eglise St joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié !
Judith Charron, chanteuse pianiste, et Mathilde Limal, chanteuse et guitariste, forment Ödacieuse, un duo à cœur ouvert qui mêle lyrique, chanson française et chant du monde.
Se jouant de tous les horizons, Ödacieuse invite à un voyage au féminin, aux confins des émotions pures.
Au programme Bellini, Sagazan,Piazzolla, Brel, Purcell… .
Eglise St joseph La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 51 80 90 05
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English :
L’événement Concert Ödacieuse La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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