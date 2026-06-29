Découverte de l’estran les petits animaux du bord de mer La Trinité-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

La Trinité-sur-Mer

Découverte de l’estran les petits animaux du bord de mer

Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-26

Les petits animaux du bord de mer, quel monde fascinant et fragile.

Pour apprendre à les pêcher, il faut connaître leurs mœurs et leurs lieux de vie. Le but étant de préserver ces milieux, on peut prélever, mais juste ce qu’il faut.

Venez vous initier à la reconnaissance de ces petits animaux vivant aux rythme des marées.

Sur réservation

Durée 2h30 ( possibilité de partir plus tôt pour ceux qui le désirent)

RDV sur le parking du Poulbert Se présenter 10 min avant le début de la sortie.

Jauge minimale pour assurer le départ 7 adultes .

Parking du Poulbert La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Découverte de l’estran les petits animaux du bord de mer La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon