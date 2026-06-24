Sortie nature les marais salants de La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

La Trinité-sur-Mer

Sortie nature les marais salants de La Trinité-sur-Mer

Kervilhen La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-26

Comment une petite goutte d’eau deviendra du sel ?

Métier ancestral qui se perdure depuis un millénaire, toujours avec les mêmes méthodes rudimentaires, venez découvrir l’activité du paludier et toute la préparation pour arriver à obtenir cet or blanc le sel.

De la petite goutte d’eau à la cristallisation tout un savoir faire qui s’est transmis depuis le commencement.

Sur réservation

Durée 2h30 (avec possibilité de partir avant pour ceux qui le souhaitent)

RDV Parking du Poulbert Se présenter 10 min avant le début de la sortie. .

Kervilhen La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Sortie nature les marais salants de La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon