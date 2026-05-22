La Trinité-sur-Mer

Grillade party de la SNSM

Esplanade de la capitainerie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La célèbre grillade party de la station SNSM est de retour !

Association reconnue d’utilité publique, la SNSM repose sur l’engagement de femmes et d’hommes qui sauvent des vies chaque jour, en mer comme sur le littoral. Venez nombreux soutenir les sauveteurs en mer dans une ambiance festive et conviviale.

Repas payant au profit du sauvetage en mer: galettes saucisse, crêpes, saucisses, frites, sardines, moules

Concert Les Copains du Bord + Fest-Noz avec DISKUIZH

Animation danses bretonnes avec SPONTAILLOU et visite de la vedette SNSM

Animations gratuites .

Esplanade de la capitainerie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Grillade party de la SNSM La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon