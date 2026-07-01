Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Les Tréteaux Trinitains présentent Le noir te va si bien

Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-18 2026-08-19

Une comédie policière de Jean Marsan, d’après Saül O’Hara

Dans un vieux manoir hanté, un commissaire de Scotland Yard cherche à piéger un couple de tueurs en série.

John et Lucy, nos deux héros armés jusqu’aux dents, sont soupçonnés d’avoir fait disparaître leurs précédents conjoints. Réussiront-ils à déjouer les pièges qui leur sont tendus ?

Une comédie policière déjantée où tous les coups sont permis.

En France, la pièce a été créée en 1972 au Théâtre Antoine à Paris 18ème dans une mise en scène de Jean Le Poulain. Elle a été diffusée pour la première fois le 26 décembre 1975 sur TF1 dans la très célèbre émission à succès Au théâtre ce soir ! Au théâtre, les rôles principaux étaient tenus par Maria Pacôme, Jean Le Poulain et Odette Laure.

Spectacle tous publics.

Levé de rideau à 20h45 .

Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les Tréteaux Trinitains présentent Le noir te va si bien La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon