Les Tréteaux Trinitains présentent Le noir te va si bien La Trinité-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Les Tréteaux Trinitains présentent Le noir te va si bien
Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-18 2026-08-19
Une comédie policière de Jean Marsan, d’après Saül O’Hara
Dans un vieux manoir hanté, un commissaire de Scotland Yard cherche à piéger un couple de tueurs en série.
John et Lucy, nos deux héros armés jusqu’aux dents, sont soupçonnés d’avoir fait disparaître leurs précédents conjoints. Réussiront-ils à déjouer les pièges qui leur sont tendus ?
Une comédie policière déjantée où tous les coups sont permis.
En France, la pièce a été créée en 1972 au Théâtre Antoine à Paris 18ème dans une mise en scène de Jean Le Poulain. Elle a été diffusée pour la première fois le 26 décembre 1975 sur TF1 dans la très célèbre émission à succès Au théâtre ce soir ! Au théâtre, les rôles principaux étaient tenus par Maria Pacôme, Jean Le Poulain et Odette Laure.
Spectacle tous publics.
Levé de rideau à 20h45 .
Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Les Tréteaux Trinitains présentent Le noir te va si bien La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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