Les Incontournables du retable aux lumières de l’Art déco, église Saint-Joseph La Trinité-sur-Mer
Les Incontournables du retable aux lumières de l’Art déco, église Saint-Joseph La Trinité-sur-Mer jeudi 6 août 2026.
La Trinité-sur-Mer
Les Incontournables du retable aux lumières de l’Art déco, église Saint-Joseph
Église Saint-Joseph, Rue du Kreisker La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Perchée sur une colline, Saint-Joseph a été chapelle avant que la scission avec Carnac n’en fasse une église paroissiale. Édifice d’extérieur composite, elle abrite un très beau retable et un ensemble de vitraux Art déco aux couleurs rubis.
Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation .
Église Saint-Joseph, Rue du Kreisker La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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L’événement Les Incontournables du retable aux lumières de l’Art déco, église Saint-Joseph La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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