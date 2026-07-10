Participez à l’Eté qui sauve La Trinité-sur-Mer
vendredi 7 août 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Participez à l’Eté qui sauve
Plage du Men Dû La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Cet été, les formateurs de La Croix-rouge française dégainent donc les mannequins pour initier petits et grands sur les plages de La Trinité-sur-Mer.
Venez-vous former pendant l’été gratuitement aux gestes qui sauvent ( ):
Deux sessions par jour proposées de 9h à 11h de 17h à 19h.
le 7 et le 8 août Plage du Men Dû
Aucun matériel spécifique n’est à prévoir, les secouristes de la Croix Rouge française fourniront le matériel adapté. Il suffit de venir avec une bouteille d’eau, une tenue confortable, un smartphone pour télécharger les applications l’appli qui sauve et staying alive
Inscription obligatoire auprès de la mairie de la Trinité-sur-Mer .
Plage du Men Dû La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
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English :
L’événement Participez à l’Eté qui sauve La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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