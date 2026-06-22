Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Les Voiles de la Baie

La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

11ème édition organisée conjointement par les trois grands clubs de la Baie de Quiberon, YCCA, La SNT et l’YCQ.

Le secrétariat, les inscriptions et la direction de course sont assuré en 2026 par l’YCCA.

Depuis quelques années, 2 parcours sont proposés selon la taille (minimum 6 m) et l’âge des bateaux, en clair leur vitesse théorique, afin que tout le monde profite ensemble des festivités de fin de journée à La Trinité et dans les clubs co-organisateurs.

Ce programme sympathique vous fait naviguer en flotte dans des zones que vous n’avez peut-être jamais fréquentées, autour de Houat avec un détour vers Hoëdic pour les plus rapides …

Nous attendons: Osiris habitable, IRC équipage, Multi 2000… .

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 78 07

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English :

L’événement Les Voiles de la Baie La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon