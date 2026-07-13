UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Trinité-sur-Mer

Concert familial Soeur Agathe et enfants choristes La Trinité-sur-Mer

dimanche 2 août 2026 · La Trinité-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise St Joseph
Ville
56470 La Trinité-sur-Mer
Département
Morbihan
Tarif

La Trinité-sur-Mer

Concert familial Soeur Agathe et enfants choristes

Eglise St Joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02 21:10:00

Date(s) :
2026-08-02

Avec sa guitare et entourée de jeunes choristes, Soeur Agathe propose un moment musical vivant et accessible à tous avec des chants gestués.

Cet événement s’inscrit dans une mission d’été menée par plusieurs familles autour de Soeur Agathe

Concert familial pour les enfants, les parents, les grands-parents et tous ceux qui ont gardé un coeur d’enfant !

Entrée libre

Durée environ 1 heure

Même concert le lendemain, lundi 3 août, à St Pierre-Quiberon, à 20h.   .

Eglise St Joseph La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 58 19 85 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert familial Soeur Agathe et enfants choristes La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à La Trinité-sur-Mer (Morbihan)