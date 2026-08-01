Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Vide maison spécial puériculture et enfants

Mam la Tribu Enfantine La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’ancienne équipe de la Mam Pazapas propose un vide maison spécial puériculture et enfants dans les locaux de la MAM à la Trinité sur Mer: jeux, jouets, vêtements enfants

entrée libre

En extérieur .

Mam la Tribu Enfantine La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 99 35

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English :

L’événement Vide maison spécial puériculture et enfants La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon