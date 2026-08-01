Vide maison spécial puériculture et enfants La Trinité-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Vide maison spécial puériculture et enfants
Mam la Tribu Enfantine La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
L’ancienne équipe de la Mam Pazapas propose un vide maison spécial puériculture et enfants dans les locaux de la MAM à la Trinité sur Mer: jeux, jouets, vêtements enfants
entrée libre
En extérieur .
Mam la Tribu Enfantine La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 99 35
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English :
L’événement Vide maison spécial puériculture et enfants La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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