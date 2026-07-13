Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Le ménestrel de Saint François

Eglise St Joseph La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert avec chants de paix et de louanges autour de la figure de saint François d’Assise.

Frère Jacques Jouët, musicien-compositeur aux 6 albums, accompagné de sa guitare folk et son harmonica sera entouré de Sophie et Alexandre Merasli au violon et clavier.

Ensemble, ils partageront la spiritualité franciscaine à travers des ballades joyeuses et paisibles.

Un bon moment de fraternité et de louange pour célébrer l’amour de la la vie, de Dieu, la simplicité et l’amour de la création.

Entrée Libre .

Eglise St Joseph La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le ménestrel de Saint François La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon