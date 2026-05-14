La nuit des Iles du Ponant La Trinité-sur-Mer
La nuit des Iles du Ponant La Trinité-sur-Mer samedi 5 septembre 2026.
La Trinité-sur-Mer
La nuit des Iles du Ponant
La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
100 bateaux
Le charme d’un parcours entre les iles de l’Ouest, des éclairages de rêve pour une encore courte nuit…
Cette 4ème édition est ouverte aux mêmes bateaux que ceux qui font l’Armen Race Uship mais le parcours est moins long. L’idée est de passer une nuit en mer en contournant les îles avoisinantes de la Baie de Quiberon.
Cette épreuve est retenue pour les Championnats Manche-Atlantique, IRC équipages, IRC double.
Sont attendus Ultim, Ocean Fifty, IMOCA, Classes 40, Monotypes habitables, IRC double, IRC équipage, Osiris habitable. .
La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48
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English :
L’événement La nuit des Iles du Ponant La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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