Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Forum des associations

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:30:00

fin : 2026-09-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-04

C’est la rentrée des associations trinitaines !

Trinitains, trinitaines, ou d’ailleurs, notez bien la date et venez découvrir les associations pour choisir vos activités pour l’année sport, théâtre, chant, arts plastiques, voile, échanges … Il y en aura pour tout le monde !

Nouveautés Les billets pour tous les spectacles de l’année seront désormais en vente sur place, directement aux stands des associations.

Téléchargez le nouveau guide des associations https://www.latrinitesurmer.fr/kiosque/kiosque-les-guides-pratiques/ .

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19

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English :

L’événement Forum des associations La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon