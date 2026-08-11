Forum des associations La Trinité-sur-Mer
vendredi 4 septembre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Forum des associations
Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:30:00
fin : 2026-09-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-04
C’est la rentrée des associations trinitaines !
Trinitains, trinitaines, ou d’ailleurs, notez bien la date et venez découvrir les associations pour choisir vos activités pour l’année sport, théâtre, chant, arts plastiques, voile, échanges … Il y en aura pour tout le monde !
Nouveautés Les billets pour tous les spectacles de l’année seront désormais en vente sur place, directement aux stands des associations.
Téléchargez le nouveau guide des associations https://www.latrinitesurmer.fr/kiosque/kiosque-les-guides-pratiques/ .
Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
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English :
L’événement Forum des associations La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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