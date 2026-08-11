UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Trinité-sur-Mer

Forum des associations La Trinité-sur-Mer

vendredi 4 septembre 2026 · La Trinité-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Espace Culturel La Vigie
Ville
56470 La Trinité-sur-Mer
Département
Morbihan
Tarif

La Trinité-sur-Mer

Forum des associations

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:30:00
fin : 2026-09-04 19:00:00

Date(s) :
2026-09-04

C’est la rentrée des associations trinitaines !

Trinitains, trinitaines, ou d’ailleurs, notez bien la date et venez découvrir les associations pour choisir vos activités pour l’année sport, théâtre, chant, arts plastiques, voile, échanges … Il y en aura pour tout le monde !
Nouveautés Les billets pour tous les spectacles de l’année seront désormais en vente sur place, directement aux stands des associations.

Téléchargez le nouveau guide des associations https://www.latrinitesurmer.fr/kiosque/kiosque-les-guides-pratiques/   .

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à La Trinité-sur-Mer (Morbihan)