Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Kevin, avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron / Cie Chantal & Bernadette

La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-01

Pourquoi Diane a-t-elle plus de chances d’avoir le bac que Kevin ? Avec un peu d’Histoire, beaucoup de sociologie et énormément d’humour, deux anciens enseignants, dynamitent les idées reçues sur l’école et les inégalités sociales.

Il y a les profs qui aiment leurs élèves, les pédagogues compétents et dont la personnalité est une leçon à elle seule, les directions d’école engagées, qui luttent chaque jour jusqu’à l’épuisement, les parents impliqués, les élèves inspirants. On ne parlera pas d’eux. On parlera de Kevin.

Kevin, ils l’ont connu quand ils étaient eux-mêmes enseignants. Il est le point de départ de leur réflexion pourquoi a-t-il plus de risques d’être en échec scolaire ? Avec une grande habileté, un solide travail documentaire et la réjouissante participation du public, ils mettent nos a priori à l’épreuve des faits et nous ouvrent les yeux sur toutes les raisons qui empêchent l’école de donner les mêmes chances à chacun.e.

Une performance stimulante pour une prise de conscience salutaire.

Dès 14 ans 1h20 .

La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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L’événement Kevin, avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron / Cie Chantal & Bernadette La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon