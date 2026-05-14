Rallye Challenge Kerviler La Trinité-sur-Mer
Rallye Challenge Kerviler La Trinité-sur-Mer samedi 8 août 2026.
La Trinité-sur-Mer
Rallye Challenge Kerviler
La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
20ème édition
D’année en année, ce sympathique rendez-vous au cœur de l’été créé et organisé avec la SNT par Vincent de Kerviler en mémoire de ses aïeux, fait un nombre grandissant d’émules: 58 Bateaux au départ.
Une ambiance chaleureuse pour des navigations amicales sur 2 jours intégrant une escale pique-nique à Houat le samedi et un beau parcours en baie le dimanche.
Sont attendus Sportboats, Habitables Osiris, Multi 2000
Tout public .
La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48
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English :
L’événement Rallye Challenge Kerviler La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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