Spectacle cowboy ou indien ? La Trinité-sur-Mer
vendredi 9 octobre 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Spectacle cowboy ou indien ?
Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues.
Groupe Déjà questionne la famille en s’attaquant à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.
Fresque théâtrale, drolatique et cruelle au sujet de la fratrie
Dès 10 ans 1h20 .
Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Spectacle cowboy ou indien ? La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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