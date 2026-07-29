Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Spectacle cowboy ou indien ?

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues.

Groupe Déjà questionne la famille en s’attaquant à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Fresque théâtrale, drolatique et cruelle au sujet de la fratrie

Dès 10 ans 1h20 .

Espace culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle cowboy ou indien ? La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon