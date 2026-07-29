Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Ouverture de saison à La Trinité-sur-Mer avec Ours

La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Depuis près de vingt ans, Ours (aka Charles Souchon) place sa voix singulière, pétrie de douceur, au service d’un répertoire foisonnant. Une œuvre à la tonalité en clair-obscur dans laquelle, sur chaque projet, il prend soin de toujours se renouveler. En témoigne Le Spleen d’une vie sublime, son cinquième album sorti au printemps 2025, immuablement léger et lumineux, où le musicien se fait aussi un peu plus grave.

Observateur sensible du monde contemporain, Charles Souchon de son vrai nom tisse un large éventail d’expressions qu’il saisit par touches délicates. Aujourd’hui devenu père, l’homme qui a longtemps jeté un voile pudique sur ses émotions assume, désormais, un nouveau virage celui de raconter la vie et ses mystères dans une écriture directe et sans artifice. Et il le fait de la plus élégante des manières. Empli de tendresse et d’optimisme, Le Spleen d’une vie sublime résonne comme un baume doux et réconfortant.

Pour la première fois, Ours invite, sur un disque, son frère, Pierre, et son père, Alain Souchon, inlassable orfèvre de sons, de textures et de textes.

Pour ce lancement de saison à La Trinité-sur-Mer, Ours & guests vont nous ravir les oreilles !

A 19h, avant le concert d’Ours, découvrez la programmation de la saison 2026-2027 Athéna/La Vigie, à La Trinité-sur-Mer. .

La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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L’événement Ouverture de saison à La Trinité-sur-Mer avec Ours La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon