Challenge d’automne La Trinité-sur-Mer
Challenge d’automne La Trinité-sur-Mer samedi 10 octobre 2026.
La Trinité-sur-Mer
Challenge d’automne
La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21
C’est en 1971 que les Challenges d’Automne SNT ont vu le jour. A cette époque ils étaient baptisés Entrainements … Bien évidemment, en 55 ans la donne a évolué. Devenu Challenge il y a déjà longtemps, un classement est produit chacun des 4 weekends et lors du dernier, le 22 Novembre, a lieu une remise des prix par un classement général établi sur le cumul des points obtenus sur les 4 rencontres.
IRC équipages, Solo, Duo, Osiris Habitables, Sportboats… Tous sont attendus. .
La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48
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English :
L’événement Challenge d’automne La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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