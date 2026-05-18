La Trinité-sur-Mer

Challenge d’automne

La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21

C’est en 1971 que les Challenges d’Automne SNT ont vu le jour. A cette époque ils étaient baptisés Entrainements … Bien évidemment, en 55 ans la donne a évolué. Devenu Challenge il y a déjà longtemps, un classement est produit chacun des 4 weekends et lors du dernier, le 22 Novembre, a lieu une remise des prix par un classement général établi sur le cumul des points obtenus sur les 4 rencontres.

IRC équipages, Solo, Duo, Osiris Habitables, Sportboats… Tous sont attendus. .

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 73 48

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English :

L’événement Challenge d’automne La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon