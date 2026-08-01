Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Les Milles Musicaux Ana Carla Maza Jazz Trio

Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une étoile montante … The Times

Ana Carla Maza est une violoncelliste, chanteuse et compositrice cubaine dont la musique circule librement entre cultures, langues et traditions.

Née à La Havane et façonnée par une vie entre les Amériques et l’Europe, elle a développé une voix artistique singulière où la formation classique, les rythmes populaires et l’écriture contemporaine coexistent naturellement.

Tout au long de sa carrière, Ana Carla Maza s’est produite sur certaines des scènes et dans des festivals parmi les plus prestigieux d’Europe et du monde. Elle a collaboré avec des institutions culturelles et des orchestres symphoniques, développant des projets qui créent des passerelles entre musiques populaires et formes classiques.

Billetterie à l’Office de Tourisme de la Trinité-sur-Mer ou par téléphone 02 44 84 56 56 .

Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les Milles Musicaux Ana Carla Maza Jazz Trio La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon