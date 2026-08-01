Les Milles Musicaux Ana Carla Maza Jazz Trio La Trinité-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · La Trinité-sur-Mer
Informations pratiques
La Trinité-sur-Mer
Les Milles Musicaux Ana Carla Maza Jazz Trio
Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une étoile montante … The Times
Ana Carla Maza est une violoncelliste, chanteuse et compositrice cubaine dont la musique circule librement entre cultures, langues et traditions.
Née à La Havane et façonnée par une vie entre les Amériques et l’Europe, elle a développé une voix artistique singulière où la formation classique, les rythmes populaires et l’écriture contemporaine coexistent naturellement.
Tout au long de sa carrière, Ana Carla Maza s’est produite sur certaines des scènes et dans des festivals parmi les plus prestigieux d’Europe et du monde. Elle a collaboré avec des institutions culturelles et des orchestres symphoniques, développant des projets qui créent des passerelles entre musiques populaires et formes classiques.
Billetterie à l’Office de Tourisme de la Trinité-sur-Mer ou par téléphone 02 44 84 56 56 .
Espace culturel de la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Milles Musicaux Ana Carla Maza Jazz Trio La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à La Trinité-sur-Mer (Morbihan)
- Les Incontournables du retable aux lumières de l’Art déco, église Saint-Joseph La Trinité-sur-Mer 6 août 2026
- Participez à l’Eté qui sauve La Trinité-sur-Mer 7 août 2026
- Rallye Challenge Kerviler La Trinité-sur-Mer 8 août 2026
- Vide maison spécial puériculture et enfants La Trinité-sur-Mer 12 août 2026
- Le ménestrel de Saint François La Trinité-sur-Mer 14 août 2026