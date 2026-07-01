Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Festivités du 15 août à La Trinité-sur-Mer Du port aux étoiles

Le port La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous pour l’un des temps forts de l’été avec une journée de festivités placée sous le signe de la convivialité, des traditions bretonnes et de l’animation.

La journée débutera à 10h30 avec la messe de l’Assomption, suivie de la traditionnelle procession religieuse, accompagnée de bénévoles vêtus de costumes bretons traditionnels, avant la bénédiction des bateaux au môle des pêcheurs.

À partir de 14 h, le village des animations accueillera petits et grands avec de nombreuses activités gratuites

Les amateurs de culture bretonne profiteront également des danses du Cercle celtique de Crac’h, des déambulations du Bagad de Port-Louis ainsi que du concert des Copains du Bord qui rythmeront l’après-midi.

En soirée, le célèbre groupe de rock celtique Les Vrillés fera vibrer le môle des pêcheurs dès 21 h avant le traditionnel feu d’artifice, tiré sur le port à 23 h sur le thème Les émotions du cinéma .

Côté restauration, plusieurs espaces gourmands seront proposés tout au long de la journée.

Circulation et stationnement

Afin de garantir la sécurité de tous, le Cours des Quais sera fermé à la circulation

de 11 h 45 à 12 h 15 pour la procession religieuse ; de 15 h 30 à 16 h pour la déambulation du Bagad de Port-Louis ;

de 18 h à 23 h 30 pour le concert et le feu d’artifice, tiré sur l’eau face à la mairie. .

Le port La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festivités du 15 août à La Trinité-sur-Mer Du port aux étoiles La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon