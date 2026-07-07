UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtenois

Concert Ars Musica Châtenois

dimanche 11 octobre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
rue de l'Eglise
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Concert Ars Musica

rue de l’Eglise Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

L’ensemble vocal Ars Musica du Puy-En-Velay propose un concert de musique classique
L’ensemble vocal Ars Musica du Puy-En-Velay propose un concert de musique classique. 0  .

rue de l’Eglise Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 04 94 71  fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

The Ars Musica vocal ensemble from Le Puy-en-Velay is presenting a classical music concert

L’événement Concert Ars Musica Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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