Concert Ars Musica Châtenois
dimanche 11 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Concert Ars Musica
rue de l’Eglise Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
L’ensemble vocal Ars Musica du Puy-En-Velay propose un concert de musique classique
L’ensemble vocal Ars Musica du Puy-En-Velay propose un concert de musique classique. 0 .
rue de l’Eglise Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 04 94 71 fsc.chatenois67@gmail.com
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English :
The Ars Musica vocal ensemble from Le Puy-en-Velay is presenting a classical music concert
L’événement Concert Ars Musica Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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