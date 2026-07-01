UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Valery-sur-Somme

Concert Arythmi Saint-Valery-sur-Somme

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Valery-sur-Somme

Concert Arythmi

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Pop-rock, funk et grands succès des années 70 à 2000 !
Pop-rock, funk et grands succès des années 70 à 2000 !   .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16 

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English :

Pop-rock, funk, and big hits from the ’70s to the 2000s!

L’événement Concert Arythmi Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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