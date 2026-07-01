Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Concert Arythmi

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Pop-rock, funk et grands succès des années 70 à 2000 !

Pop-rock, funk et grands succès des années 70 à 2000 ! .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 82 16

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English :

Pop-rock, funk, and big hits from the ’70s to the 2000s!

L’événement Concert Arythmi Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME