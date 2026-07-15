Navigations & Pérégrinations, 1551 Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Navigations & Pérégrinations, 1551

67 Place Adrien Huguet Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Musiques anciennes et traditionnelles de Méditerranée pour voix et instruments par La Caravelle des Arts.

En prélude de la Fête de la Mer, La Caravelle des Arts vous invite à une odyssée littéraire et musicale au départ du port de Marseille, en route vers Constantinople.

À travers un récit de voyage entre tempêtes, escales et rencontres, le spectacle fait revivre les routes maritimes d’autrefois. Inspiré de Nicolas de Nicolay et de son ouvrage

Navigations et pérégrinations orientales (1551), il mêle texte, chants et pièces anciennes. Instruments traditionnels et insolites accompagnent cette traversée musicale entre Orient et Occident.

Avec Éric Malgouyres (comédien, chanteur) et Françoise Enock

(viole de gambe, luth, citole).

Musiques anciennes et traditionnelles de Méditerranée pour voix et instruments par La Caravelle des Arts.

En prélude de la Fête de la Mer, La Caravelle des Arts vous invite à une odyssée littéraire et musicale au départ du port de Marseille, en route vers Constantinople.

À travers un récit de voyage entre tempêtes, escales et rencontres, le spectacle fait revivre les routes maritimes d’autrefois. Inspiré de Nicolas de Nicolay et de son ouvrage

Navigations et pérégrinations orientales (1551), il mêle texte, chants et pièces anciennes. Instruments traditionnels et insolites accompagnent cette traversée musicale entre Orient et Occident.

Avec Éric Malgouyres (comédien, chanteur) et Françoise Enock

(viole de gambe, luth, citole). .

67 Place Adrien Huguet Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 6 71 04 07 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ancient and traditional music from the Mediterranean for voice and instruments, performed by La Caravelle des Arts.

As a prelude to the Fête de la Mer, La Caravelle des Arts invites you on a literary and musical odyssey setting sail from the port of Marseille, bound for Constantinople.

Through a travel narrative filled with storms, stopovers, and encounters, the show brings the maritime routes of yesteryear back to life. Inspired by Nicolas de Nicolay and his work

*Navigations et p%E9r%E9grinations orientales* (1551), it blends text, songs, and ancient pieces. Traditional and unusual instruments accompany this musical journey between East and West.

Featuring Éric Malgouyres (actor, singer) and Françoise Enock

(viola da gamba, lute, cittern).

L’événement Navigations & Pérégrinations, 1551 Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME