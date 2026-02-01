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Concert Assassin + 1ère partie Café Charbon Nevers

Concert Assassin + 1ère partie Café Charbon Nevers vendredi 26 février 2027.

Lieu
Café Charbon
Adresse
10 Rue Mademoiselle Bourgeois
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Début
vendredi 26 février 2027
Fin
samedi 27 février 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
22 22 Tarif réduit Tarif réduit

Nevers

Concert Assassin + 1ère partie

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-26 20:00:00
fin : 2027-02-26 23:00:00

Date(s) :
2027-02-26

Plongez dans l’histoire vivante du hip-hop français avec le retour exceptionnel de Assassin !

Fondé à Paris au milieu des années 1980, le groupe mené par Rockin’ Squat s’est imposé comme une figure incontournable du rap engagé. Précurseur d’un hip-hop libre, conscient et sans compromis, Assassin a marqué les esprits avec des textes puissants et une indépendance artistique rare, devenant le premier groupe de rap français à décrocher un disque d’or en totale autonomie.

Après avoir influencé plusieurs générations, vendu plus d’un million d’albums, influencé la culture rap française et internationale, Assassin fait son grand retour en 2026 avec un nouvel album et une tournée événement. Fidèle à son ADN militant et à son exigence artistique, le groupe promet une performance intense… L’Odyssée suit son cours !

Rendez vous le vendredi 26 février à 20h.   .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Assassin + 1ère partie

L’événement Concert Assassin + 1ère partie Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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