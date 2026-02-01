Concert Assassin + 1ère partie Café Charbon Nevers

Nevers

Concert Assassin + 1ère partie

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:00:00

fin : 2027-02-26 23:00:00

Date(s) :

2027-02-26

Plongez dans l’histoire vivante du hip-hop français avec le retour exceptionnel de Assassin !

Fondé à Paris au milieu des années 1980, le groupe mené par Rockin’ Squat s’est imposé comme une figure incontournable du rap engagé. Précurseur d’un hip-hop libre, conscient et sans compromis, Assassin a marqué les esprits avec des textes puissants et une indépendance artistique rare, devenant le premier groupe de rap français à décrocher un disque d’or en totale autonomie.

Après avoir influencé plusieurs générations, vendu plus d’un million d’albums, influencé la culture rap française et internationale, Assassin fait son grand retour en 2026 avec un nouvel album et une tournée événement. Fidèle à son ADN militant et à son exigence artistique, le groupe promet une performance intense… L’Odyssée suit son cours !

Rendez vous le vendredi 26 février à 20h. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Assassin + 1ère partie

L’événement Concert Assassin + 1ère partie Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)