Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo Le Bureau Cahors
Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo Le Bureau Cahors vendredi 13 mars 2026.
Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo
Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO débarquent chez Au Bureau Cahors pour une soirée qui sent bon le blues & la Louisiane profonde you know !?
- Du vrai Louisiana Blues
- De bons plats à partager
- Des bonnes bières de cowboy
Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 58 aubureaucahors46@orange.fr
English :
DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO arrive at Au Bureau Cahors for an evening that smells like blues & deep Louisiana you know!?
- Real Louisiana Blues
- Good food to share
- Good cowboy beers
