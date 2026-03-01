Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo Le Bureau Cahors

Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo

Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO débarquent chez Au Bureau Cahors pour une soirée qui sent bon le blues & la Louisiane profonde you know !?

Du vrai Louisiana Blues

De bons plats à partager

Des bonnes bières de cowboy

DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO débarquent chez Au Bureau Cahors pour une soirée qui sent bon le blues & la Louisiane profonde you know !?

Du vrai Louisiana Blues

De bons plats à partager

Des bonnes bières de cowboy

.

Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 58 aubureaucahors46@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO arrive at Au Bureau Cahors for an evening that smells like blues & deep Louisiana you know!?

Real Louisiana Blues

Good food to share

Good cowboy beers

L’événement Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo Cahors a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cahors Vallée du Lot