Concert au Bureau Doc Lou & Federico Verteramo Le Bureau Cahors vendredi 13 mars 2026.

Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-13 19:30:00
2026-03-13

DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO débarquent chez Au Bureau Cahors pour une soirée qui sent bon le blues & la Louisiane profonde you know !?

  • Du vrai Louisiana Blues
  • De bons plats à partager
  • Des bonnes bières de cowboy

Le Bureau 22 boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

DOC LOU & FEDERICO VERTERAMO arrive at Au Bureau Cahors for an evening that smells like blues & deep Louisiana you know!?

  • Real Louisiana Blues
  • Good food to share
  • Good cowboy beers

mis à jour le 2026-03-04

