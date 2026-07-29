Concert au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

jeudi 30 juillet 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande

Informations pratiques

Marmande

Concert au Café Le Commerce Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert au Café Le Commerce Chez les Filles

Concert au Café Le Commerce Chez les Filles. .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

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English : Concert au Café Le Commerce Chez les Filles

Concert at Café Le Commerce: Chez les Filles

L’événement Concert au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Val de Garonne