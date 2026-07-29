Concert au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
jeudi 30 juillet 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Concert au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert au Café Le Commerce Chez les Filles
Concert au Café Le Commerce Chez les Filles. .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert au Café Le Commerce Chez les Filles
Concert at Café Le Commerce: Chez les Filles
L’événement Concert au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Val de Garonne
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