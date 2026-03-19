Najac

Concert au Camping des Etoiles Denis

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Chansons diverses et variées

Denis égrène des chansons personnelles, tantôt drôles, tantôt touchantes. Un set qui promet de belles surprises entre tradition et fantaisie.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par Association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

A variety of songs

L’événement Concert au Camping des Etoiles Denis Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)