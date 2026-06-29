Concert au Camping Paradis Léona Winter Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne

Aubeterre-sur-Dronne

Concert au Camping Paradis Léona Winter Aubeterre 2026

Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons le premier artiste transformiste de The Voice Léona Winter!

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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43

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English : Concert au Camping Paradis Léona Winter Aubeterre 2026

To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert series, we are delighted to welcome the first transformist artist from The Voice: Léona Winter!

L’événement Concert au Camping Paradis Léona Winter Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente