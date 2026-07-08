Concert au Chalet avec Fen’X Place du Jardin Public Salies-de-Béarn
samedi 18 juillet 2026 · Place du Jardin Public · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Fen’X
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? On attend avec impatience le groupe Fen’x qui vous fera chanter et pourquoi pas danser sur les grands moments du rock français ! Pensez à réserver une table ! .
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Concert au Chalet avec Fen’X
L’événement Concert au Chalet avec Fen’X Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves
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